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Şırnak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7'YE ÇIKTI Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından bölgede başlatılan operasyon sonucunda 1'i sağ olmak üzere 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi: "19 Temmuz 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği operasyon bölgesinde yapılan temas aramasında 1 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak, 1 bölücü terör örgütü mensubu da silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7'YE ÇIKTI
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından bölgede başlatılan operasyon sonucunda 1'i sağ olmak üzere 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"19 Temmuz 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği operasyon bölgesinde yapılan temas aramasında 1 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak, 1 bölücü terör örgütü mensubu da silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Bu şekilde söz konusu operasyonda toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olmak üzere 7 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait; 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet susturucu ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."

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