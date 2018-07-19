Şırnak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 7'YE ÇIKTI
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından bölgede başlatılan operasyon sonucunda 1'i sağ olmak üzere 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"19 Temmuz 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği operasyon bölgesinde yapılan temas aramasında 1 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak, 1 bölücü terör örgütü mensubu da silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Bu şekilde söz konusu operasyonda toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olmak üzere 7 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait; 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet susturucu ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."
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