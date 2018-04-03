Şırnak’ta 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Nisan 2018 tarihinde, Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama noktasında ’Kaçakçılık Suçları ve Terörizmin Finansmanına’ yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 240 Türk Lirası olan gümrük kaçağı 6 bin 160 paket sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.
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