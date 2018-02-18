Şırnak’ta 6 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak’ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Şubat 2018 tarihinde İdil ilçesi Güzelova ve Kaşıkçı köyünde Kaçakçılık Suçları ve Terörizmin Finansmanına yönelik icra edilen operasyonda, 2 adet araçtan araziye gizlenmeye çalışılan, piyasa değeri yaklaşık 27 bin 500 Türk Lirası olan 6 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.