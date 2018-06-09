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Şırnak'ta, 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ünün insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilerek öldürüldüğü belirtildi. Dün başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının toplam 12 olduğu kaydedildi.
Şırnak Valiliği, dün başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonu' ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimiz, merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran 2018'de icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda, 8 Haziran 2018 günü saat 19.30'da 3 bölücü terör örgütü mensubu daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 9 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekâtı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda 12 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."

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