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Şırnak'ta 7 roketatar mermisi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş, bir çuval içinde 7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş, bir çuval içinde 7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap İlçesi Cevizağacı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, çalılar arasına gizlenmiş, çuval içerisinde fünyeleri takılı 7 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 adet 2.75 inçlik patlamamış roket tahrip başlığı ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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