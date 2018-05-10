Şırnak'ta ahır çöktü; 82 hayvan telef oldu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -ŞIRNAK'ın merkeze bağlı Balveren beldesinde bir haftadan beri etkili olan sağanak, toprak kaymasına neden oldu. Beldenin 5 kilometre dışında meydana gelen toprak kayması sonucu çöken bir ahırdaki 80 küçükbaş ve 2 inek telef oldu.

Balveren beldesinde dün saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak nedeniyle bir ahır yakınında toprak kayması meydana geldi. Ahırın yanındaki çadırda kalan hayvanların sahibi, hemen dışarı çıkarak, 450 hayvanın bulunduğu ahırın kapısını açtı. Hayvanların büyük kısmı ahırdan kaçarken, 80 küçükbaş ve 2 inek kayan toprak ve çöken ahırın altında kalarak telef oldu. Olayın duyulmasından sonra Balveren beldesinde bulunanlar yardıma koşup, göçük altından çok sayıda yaralı ve sağlam hayvanı çıkardı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Şırnak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri olay yerine gelerek zarar tespit çalışması yaptı.

YENİDEN AHIR YAPIMINA BAŞLADILAR

Balveren beldesinde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen göçük sonrası ahırın hemen yanında yeni bir ahır yapma çalışmalarına başladı. Kuzeni ile ortak aldıkları hayvanların belde dışında kurdukları ahırda bulunduğunu belirten Ömer Sidar, "Dün akşam çok yağmur yağdığı için, heyelan meydana geldi. Ahırımız hayvanların üzerine çöktü. Hayvanlarımız telef oldu. Biz geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. Güneydoğu’daki insanların hepsi hayvanlarla geçimini sağlıyor. Hayvanlar olmazsa durumumuz çok kötü olur. Hayvanlarımızın hepsi kayıtlı ve küpeleri var. Hayvanlarımız kayıtlı olduğu için devletin zararımızı karşılamasını istiyoruz. Çünkü bu hayvanların hepsini borçla aldık. 82 hayvanımız dün akşam telef oldu" dedi.

'KREDİMİ ÖDEYEMEM'

Sabri Sidar ise, "Hayvanları almak için kredi çektik. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Eğer yardım olmazsa kredimi ödeyemem, altında kalırım. Çünkü aldığımız sayıya göre 80 hayvanımız telef oldu. Dün akşam yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için dışarı çıktım. Kapıları açtık, dışarı çıkan hayvanlar çıktı, çıkmayan enkaz altında kaldı. Ayakları kırılan, iç organları zarar gören, bir de göçük altında kalan hayvanlarımız var"dedi.