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Şırnak'ta çatışma: 1 uzman çavuş yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı.  Güçlükonak ilçesindeki Fındık beldesi bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda, bu sabah arama tarama faaliyeti  yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı.
Güçlükonak ilçesindeki Fındık beldesi bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda, bu sabah arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş, bölgeye sevk edilen helikopterle, Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

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