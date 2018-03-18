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Şırnak'ta çatışma: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Gabar dağı bölgesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK terör örgütü mensubu 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Gabar dağı bölgesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK terör örgütü mensubu 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Gabar bölgesi Keçidağı Tepe mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirmesi, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha edilmesi amacıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca müşterek olarak dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 'Hançer-1' adı verilen operasyon kapsamında bugün teröristler ile çıkan çatışmada, 3 kadın teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Operasyonda ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 Adet anti-tank roket mühimmatı, 50 kilo amonyum nitrat, 20 litre benzin, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme de ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."

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