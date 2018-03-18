Şırnak’ta çatışma: 3 terörist öldürüldü

Şırnak’ın Gabar Dağı Keçidağı Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 PKK’lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Gabar bölgesi Keçidağı Tepe mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Hançer-1 adı verilen operasyona 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak dün başlandığı belirtilerek, “Bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada 3 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda ayrıca 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet anti-tank roket mühimmatı, 50 kilogram amonyum nitrat, 20 litre benzin, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme de ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.