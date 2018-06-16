HABER

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu.

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ŞIRNAK’ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu. Acı haber, şehit Çelebi'nin memleketi Erzurum'da yaşayan yakınlarını yasa boğdu.
Erzurumlu Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, 11 Haziran Pazartesi günü, Şırnak kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüzbaşı Çelebi, durumunun ağır olması nedeniyle GATA'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çelebi, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, Yüzbaşı Çelebi'nin tedavisi dolayısıyla Ankara'da bulunan yakınlarına verildi. Çelebi'nin şehit olduğunu öğrenen Erzurum'daki yakınları ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdiVeresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Kasklı hırsızlar kameradaKasklı hırsızlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.