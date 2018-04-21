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Şırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

ŞIRNAK merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK merkezli 4 ilde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Operasyon, polis tarafından drone ile görüntülendi.
Şırnak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen 17 Nisan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Drone ile de takip edilen operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı. Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce il merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarına yönelik özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımının ve satışının önlenmesi, gençlerimizin korunması amacıyla, Şırnak'ta sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi ile terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin kurutulmasına yönelik 17 Nisan 2018 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir Operasyon kapsamında, torbacı diye tabir edilen zehir tacirlerinin kendileri ya da bu suça hiç bulaşmamış gençleri kullanarak Diyarbakır ve çevre illerden ilimize yoğunlukla esrar maddesi ve zaman zaman da sentetik uyuşturucu hap getirdikleri/getirttikleri yönündeki bilgiler doğrultusunda konu genişletilerek Şırnak merkezli Cizre, Silopi Uludere ilçeleri ile Diyarbakır, Osmaniye ve Batman illerinde 17 Nisan 2018 tarihinde eş zamanli operasyon gerçekleştirilmiştir Operasyonda 9 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılmış ve serbest bırakılmıştır. 14 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, satışa hazır etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. Operasyon neticesinde sokak satıcılarından 463,62 gram toz esrar, 1.42 gram reçine esrar ve 130 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 20 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 14 şahıstan 4'ü serbest bırakılmış, 10 şahıs ise tutuklanmıştır. Ayrıca, Cizre ilçemizde gerçekleştirilen operasyonda 403 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve 1 kişi tutuklanmıştır. Silahlı terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarindan olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonuŞırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonuŞırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonuŞırnak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu

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