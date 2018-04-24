HABER

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı patladı: 1 asker şehit 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ta, Soru Tepe mevkiinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, Soru Tepe mevkiinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindiCumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
'Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi''Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.