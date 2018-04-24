Şırnak'ta el yapımı patlayıcı patladı: 1 asker şehit 

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ta, Soru Tepe mevkiinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Dün başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli' operasyonunda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, 1 jandarma asker, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.