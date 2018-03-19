Şırnak’ta eylem hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta devam eden operasyonlarda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist, icra edilen hava desteği sonucunda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Gabar Dağı Afretalli Tepe mevkiinde devam eden operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 BTÖ mensubu saat 16.54 sıralarında icra edilen yakın hava desteği sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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