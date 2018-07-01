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Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'da insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'da insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Karacadağ bölgesinde İHA'lar ile PKK'lı 4 terörist tespit edildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristlere yönelik hava operasyonu düzenlendi. Savaş uçaklarının yaptığı bombardımanda teröristler etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.

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