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Şırnak’ta hain saldırı: 3 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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