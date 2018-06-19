Şırnak'ta hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesi karsılında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Şırnak Asker Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Güçlükonak ilçesi kırsalında bulunan Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makineleri dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından yakılırken, bölgeye Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Motarize Piyade Tugayı'ndan askerler sevk edildi. Askerlerin bölgeye gittiği sırada yola daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı er şehit olurken, yaralı teğmen ve uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

