HABER

Şırnak'ta hain tuzak: 2 asker şehit, 3 asker yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

AYNI BÖLGEDE YİNE EYP PATLATILDI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün gece infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, bugün sabah saatlerinde ikinci patlama meydana geldi.

AYNI BÖLGEDE YİNE EYP PATLATILDI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün gece infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, bugün sabah saatlerinde ikinci patlama meydana geldi. Aynı bölgede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Aynı bölgede dün akşam ve bu sabah meydana gelen 2 ayrı olayda, toplamda 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

PARTNERRusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Konya'da uyuşturucu satıcılarına baskın: 3 gözaltıKonya'da uyuşturucu satıcılarına baskın: 3 gözaltı
İzmir'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltıİzmir'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.