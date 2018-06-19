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Şırnak'ta hain tuzak: 2 asker şehit, 3 asker yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcıların dün akşam ve bu sabah infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak ve Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Şırnak'ta hain tuzak: 2 asker şehit, 3 asker yaralı (3)

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcıların dün akşam ve bu sabah infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak ve Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Törene, şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının alana getirilip, katafalklara konulmasıyla başlandı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasıyla sürdürülen tören, dua okunmasıyla sona erdi.
Şehit cenazeleri, törenin ardından helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Buradan Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak’ın cenazesi Hatay'a, Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in cenazesi ise İzmir'e uğurlandı.

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