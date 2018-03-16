HABER

Şırnak'ta havai fişeklerin kullanımı ve satışı yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 14:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'da resmi ve milli bayramlar, çeşitli açılışlar ve özel günler ile kutlamalarda havai fişek ve diğer piroteknik maddelerin kullanımı ve satışı, Olağanüstü Hal süresince yasaklandı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'da resmi ve milli bayramlar, çeşitli açılışlar ve özel günler ile kutlamalarda havai fişek ve diğer piroteknik maddelerin kullanımı ve satışı, Olağanüstü Hal süresince yasaklandı.
Havai fişeklerin kullanımı ve satışının yasaklanmasıyla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek ve diğer piroteknik maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgi sayılı yazı ile mevzuatta açıkça belirlenmesine rağmen; izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma olaylarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Şenlik ve işaret fişeklerinin; terör örgütüne müzahir kitleler tarafından , toplantı ve gösteri yürüyüşleri esnasında kolluk kuvvetlerine karşı da kullanıldığı ve sonucunda kolluk kuvvetlerinde yaralamalara sebep verdiği bilinmektedir. Ayrıca bu maddelerin izinsiz, zamansız ve uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Belirtilen bu nedenlerle; ilimizde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci Maddesinin (j) bendine istinaden piroteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanımının Olağanüstü Hal süresince yasaklanmıştır. Bu sebeple; ilimiz sınırlarında havai fişekler ve diğer piroteknik maddelerin satışını yapan, bulunduran ve kullananların Olağanüstü Hal süresince 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun ceza hükümleri başlıklı 25'inci Maddesinin (b) fıkrasının 1'inci Bendi gereğince cezalandırılmaları hususunda gerekli yasal işlemler kolluk birimlerimizce yapılacaktır."

Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.