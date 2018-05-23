Şırnak'ta kaza: İmam, oğlu ve 1 çocuk öldü

Bayram KAPLAN-Ahmet AKKUŞ/İDİL (Şırnak), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinden Şırnak'ın İdil ilçesindeki köyüne giden köy imamı İdris Ece yönetimindeki otomobil, TIR'la çarpıştı. Kazada, imam İdris Ece ile oğlu Yasin Ece ve yanlarında bulunan öğrenci Selahattin Akyüz (13) yaşamını yitirdi.
Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesinden İpekyolu'na çıkan tali yolda meydana geldi. Köy imamı İdris Ece, Mardin'in Midyat ilçesinden köyüne dönmek üzere 34 YR 6919 plakalı otomobili ile yola çıktı. Yasin Ece ve arkadaşı Selahattin Akyüz'ün de bulunduğu otomobil, tali yoldan İpekyolu'na çıkarken, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DYG 59 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, İdris Ece, Yasin Ece ve Selahattin Akyüz yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri kazanın ardından inceleme yapmak üzere yolu bir süre trafiğe kapattı. İncelemelerin ardından yol tekrar açıldı, otomobil çekici yardımıyla götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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