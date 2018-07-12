Şırnak'ta operasyon: 3'ü Fransız 16 kişi gözaltında

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerden 2'sinin etkisiz hale getirilip, 1'inin de yakalanmasının ardından teröristlere yardım eden kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, 3'ü Fransa uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.
Beytüşşebap ilçesi Kovankaya kırsalında, dün, eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristlerden 2'sinin etkisiz hale getirilip, 1'inin de yakalanmasının ardından terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ve teröristlere yardım edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda; 14'ü erkek, 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 erkek ile 1 kadının Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "11 Temmuz 2018 tarihinde İlimiz Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyonlarda (14) erkek ve (2) kadın olmak üzere toplam (16) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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