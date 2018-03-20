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Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan ortak çalışmada teröristlerce gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur 2 bölgesi arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş vaziyette, 2,5 kilogram plastik patlayıcı madde, 8 adet elektrikli fünye, 2 adet el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 adet büyük pil, 8 adet parça tesiri için mermer parçası, 3 adet kalem pil, 2 adet elektrikçi bandı ele geçirilmiştir.

Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yapılan ortak çalışmada teröristlerce gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur 2 bölgesi arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş vaziyette, 2,5 kilogram plastik patlayıcı madde, 8 adet elektrikli fünye, 2 adet el yapımı patlayıcı alıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 adet büyük pil, 8 adet parça tesiri için mermer parçası, 3 adet kalem pil, 2 adet elektrikçi bandı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta patlayıcı ele geçirildi

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