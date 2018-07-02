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Şırnak'ta PKK işbirlikçilerine operasyon: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Karacadağ bölgesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne işbirliği sağladıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Karacadağ bölgesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne işbirliği sağladıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karacadağ bölgesi kırsalında dün gerçekleştirelen yakın hava harekatında 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyonlarda 11 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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