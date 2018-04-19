Şırnak'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı tespit edilenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince Şırnak ili Silopi ve Cizre ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 10 şahsa yönelik '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında operasyon icra edilmiştir. 7 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şahsın halen başka suçtan tutuklu bulunduğu, 1 şahsın ise yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, adli işlemlere devam edilmektedir. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilecektir"denildi.
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