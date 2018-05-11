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Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerce daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerce daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

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