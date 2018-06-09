Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir, mahalle ve köy yapılanmalarına yönelik 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jandarma ve emniyet birimlerince icra edilen müşterek operasyonda; PKK/KCK terör örgütü ile örgütün şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik 22 farklı adreste eş zamanlı olarak 9 Haziran 2018 günü operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda 18 şahıs yakalanmış olup, 4 şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit
Kabe'de intihar!
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!
Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!
Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum