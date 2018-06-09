Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis tarafından PKK/KCK terör örgütünün şehir, mahalle ve köy yapılanmalarına yönelik 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jandarma ve emniyet birimlerince icra edilen müşterek operasyonda; PKK/KCK terör örgütü ile örgütün şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik 22 farklı adreste eş zamanlı olarak 9 Haziran 2018 günü operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda 18 şahıs yakalanmış olup, 4 şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

