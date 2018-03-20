Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 76 gözaltı

Şırnak merkez ve ilçeleri ile Antalya’da, Nevruz Bayramı öncesi terör örgütü PKK/KCK’nın şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 76 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçeleriyle birlikte Antalya’da, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonun Nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, kent merkezinde 14, Cizre’de 23, Silopi’de 18, İdil’de 13, Uludere’de 2, Beytüşşebap’ta 5 ve Güçlükonak’ta 1 olmak üzere toplam 76 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet örgütsel doküman, 3 adet örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 milimetre fişek, 2 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 milimetre tabanca fişeği, 1 adet yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan tişört, 1 adet "Kürdistan" ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum