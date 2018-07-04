Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçti (2)

1 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada; Gabar Dağı bölgesi Koçağıl köyü kırsalında bugün başlatılan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 Operasyonu'nda, saat 14.30 sıralarında yapılan temas araması sırasında 1 bölücü terör örgütü mensubunun daha ölü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon süresince 3'ü ölü, 2'si sağ olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Devam edilen operasyonlar sırasında ölü ve sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait; 5 ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 parçalanmış M-16 piyade tüfeği parçası, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 40 litre motorin, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 150 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, yaşam ve giyim malzemesi ile gıda maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

