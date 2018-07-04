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Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın, Küpeli dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın, Küpeli dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçirildi.
​Şırnak'ta insansız hava aracıyla Küpeli Dağı Koçağıl köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava harekatı düzenlendi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 2 terörist ölü, 2 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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