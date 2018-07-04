Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçti

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın, Küpeli dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçirildi.
Şırnak'ta insansız hava aracıyla Küpeli Dağı Koçağıl köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava harekatı düzenlendi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 2 terörist ölü, 2 terörist ise yaralı ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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