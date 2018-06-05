Şırnak'ta PKK'lı 3 genç kız teslim oldu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürütürken, ailelerinin araya girmesi sonucu ikna edilen çocuk yaştaki PKK'lı 3 genç kız teslim oldu.
Çocuk yaştayken terör örgütüne katılan 3 kadın PKK'lının teslim olmasıyla ilgili Şırnak Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"PKK/KCK/YPG terör örgütünden kopmalar hızla devam ediyor. PKK/KCK/YPG terör örgütü milislerince, çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan terör örgütü üyeleri, güvenlik güçlerimizin aile destekli ikna çalışmaları ve örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle teslim olmaya devam etmektedir. PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye ülkelerinde faaliyet gösteren 3 bayan terörist aile destekli ikna çalışmaları neticesinde 04 Haziran 2018 günü saat: 20.30 sıralarında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur."
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum