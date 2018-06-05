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Şırnak'ta PKK'lı 3 genç kız teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 22:48 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürütürken, ailelerinin araya girmesi sonucu ikna edilen çocuk yaştaki PKK'lı 3 genç kız teslim oldu.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürütürken, ailelerinin araya girmesi sonucu ikna edilen çocuk yaştaki PKK'lı 3 genç kız teslim oldu.

Çocuk yaştayken terör örgütüne katılan 3 kadın PKK'lının teslim olmasıyla ilgili Şırnak Valiliğince yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK/YPG terör örgütünden kopmalar hızla devam ediyor. PKK/KCK/YPG terör örgütü milislerince, çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan terör örgütü üyeleri, güvenlik güçlerimizin aile destekli ikna çalışmaları ve örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle teslim olmaya devam etmektedir. PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye ülkelerinde faaliyet gösteren 3 bayan terörist aile destekli ikna çalışmaları neticesinde 04 Haziran 2018 günü saat: 20.30 sıralarında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur."

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