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Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 20:26 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ın Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Şırnak yakınlarındaki Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde saat 17.30 sıralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ile tespit edilen 5 PKK’lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi. Düzenlenen hava harekatından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgede arama tarama yapan askerler tarafından 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

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