Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ın Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Şırnak yakınlarındaki Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde saat 17.30 sıralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ile tespit edilen 5 PKK’lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi. Düzenlenen hava harekatından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgede arama tarama yapan askerler tarafından 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!
Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum