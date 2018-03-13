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Şırnak’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 2 sığınak ve 1 depo içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Şırnak Bestler Dereler bölgesinde başlatılan Pençe-8 operasyonunda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 taarruz el bombası, 1 RPG-7 roketatar silahı, 20 dinamit ve çok sayıda mühimmatı ele geçirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ilçe Bestler-Dereler mevkiinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak 11 Mart 2018 tarihinde icrasına başlanan Pençe-8 Operasyonunda 2 sığınak ve 1 depo içerisinde, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet taarruz el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 20 adet dinamit, 33 adet RPG-7 antipersonel roket mühimmatı, 42 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 bin 100 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 12 adet antitank roket mühimmatı, 1 adet roketatar optik nişangahı, 1000 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 300 adet doçka mühimmatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet met, 8 adet büyük pil, 20 metre kablo, 15 adet şarjörlük, 10 adet palaska, 11 adet çorap, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet el feneri ele geçirilmiştir.

Şırnak’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 2 sığınak ve 1 depo içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde başlatılan Pençe-8 operasyonunda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 taarruz el bombası, 1 RPG-7 roketatar silahı, 20 dinamit ve çok sayıda mühimmatı ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ilçe Bestler-Dereler mevkiinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak 11 Mart 2018 tarihinde icrasına başlanan Pençe-8 Operasyonunda 2 sığınak ve 1 depo içerisinde, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet taarruz el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 20 adet dinamit, 33 adet RPG-7 antipersonel roket mühimmatı, 42 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 bin 100 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 12 adet antitank roket mühimmatı, 1 adet roketatar optik nişangahı, 1000 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 300 adet doçka mühimmatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet met, 8 adet büyük pil, 20 metre kablo, 15 adet şarjörlük, 10 adet palaska, 11 adet çorap, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet el feneri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Şırnak’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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