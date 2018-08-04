Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, taşların arasına gizlenmiş çuval içerisinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Beytüşşebap ilçesi Ilıcak köyü bölgesinde silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ve jandarma komando timlerinin katımıyla düzenlenen operasyonda taşların arasında gizlenmiş çuval içerisinde; 1 adet RPG-7 silahı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 3 adet savunma tipi el bombası ve 6 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi.

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