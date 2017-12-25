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Şırnak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 19:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Silopi ilçesinin Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasında bulunan bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Sentetien F99 marka tabanca, 2 savunma tipi el bombası, 1 av tüfeği, Kalaşnikof tüfeğe ait 8 şarjör, 1 tabanca şarjörü, 207 Kalaşnikof tüfeği fişeği, 4 tabanca fişeği ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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