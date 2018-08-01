HABER

Şırnak’ta saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK merkeze bağlı Güneyçam üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist öldürüldü.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkeze bağlı Güneyçam üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist öldürüldü. Çatışmada 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı.
Güneyçam üs bölgesine saldırı hazırlığı yapan bir grup PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerince fark edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler ile taarruz helikopterleri sevk edildi. 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği çatışmada, 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeden helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Rayların üzerinde alkol alırken, tren çarptıRayların üzerinde alkol alırken, tren çarptı
Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandıAdana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!

Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!

Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.