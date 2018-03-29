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Şırnak’ta silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkisinde bugün operasyon yapıldığı belirtildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkisinde bugün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen çuvallara sarılarak kayalar arasına gizlenmiş vaziyette, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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