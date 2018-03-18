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Şırnak’ta tank taburuna roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından Silopi ilçesinde bulunan Hisar Tank Taburuna roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 asker yaralandı. Saldırıya güvenlik güçlerinin de ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi. Yaralılardan 4’ü ambulansla Cizre Devlet Hastanesine, 2’si ise helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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