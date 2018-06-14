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Şırnak'ta terör operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Ramazan Bayramı öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tespiti, eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Ramazan Bayramı öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tespiti, eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bugün saat 04.00 sıralarında operasyon başlatıldı. Şırnak il merkezi ile Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda; şüphelilerden 25'i yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç delili olabilecek dijital materyallere el konuldu. Haklarında terör suçundan yakalama kararı bulunan 5 kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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