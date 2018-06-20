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Şırnak'ta terör operasyonu: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak, KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası içeriği taşıyan paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak, KCK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası içeriği taşıyan paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye, milis, işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret içerikli ve terör örgütü propagandası içeriği taşıyan paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 34 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 4 adet örgütsel olduğu değerlendirilen ajanda, 2 adet örgütsel olduğu değerlendirilen resim,4 sayfa örgütsel olduğu değerlendirilen mektup ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

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