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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker hafif yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İkizce köyü bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 1 asker hafif yaralandı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın İkizce köyü bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 1 asker hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
İkizce köyü Piknektepe bölgesinde yolda mayın ve patlayıcı araması yapan askerlere bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıda roketin elektrik direğine isabet etmesi sonucu 1 asker şarapnel parçası ile hafif yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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