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Şırnak'ta terör saldırısı: 1'i ağır, 2 asker yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti yapan askerlere PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesi kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti yapan askerlere PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 1'i ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak'ta tedaviye alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
İdil'e bağlı Haberli köyü kırsalında sabah saatlerinde arazi arama- tarama faaliyete yürüten güvenik güçlerine, bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 1'i ağır 2 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile bölgede çatışma yaşanırken, yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

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