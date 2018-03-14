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Şırnak’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere’nin Şenoba ve Hilal beldelerinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere’nin Şenoba ve Hilal beldelerinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Mart 2018 günü Uludere İlçesi Şenoba ve Hilal beldelerinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şahsa yönelik 8 adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde 1 gram eroin, 7 gram sentetik cannabinoid, 3 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 117 adet 7.62 milimetre Kalaşnikof fişeği, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü yakalanmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak 7 şüpheli yakalanmış, 2 şüphelinin aranmasına devam edilmektedir. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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