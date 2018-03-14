Şırnak’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uludere’nin Şenoba ve Hilal beldelerinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Mart 2018 günü Uludere İlçesi Şenoba ve Hilal beldelerinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şahsa yönelik 8 adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde 1 gram eroin, 7 gram sentetik cannabinoid, 3 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 117 adet 7.62 milimetre Kalaşnikof fişeği, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü yakalanmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak 7 şüpheli yakalanmış, 2 şüphelinin aranmasına devam edilmektedir. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.
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