HABER

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

Şırnak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, esrar, eroin, kaçak sigara, motorin ve cep telefonları ele geçirildi.Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ve Silopi KOM grup amirlikleri ile birlikte, 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonlar yaptı.

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, esrar, eroin, kaçak sigara, motorin ve cep telefonları ele geçirildi.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ve Silopi KOM grup amirlikleri ile birlikte, 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonlarda, 38 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara, 540 gram esrar, 9 gram eroin, 12 cep telefonu ile 500 litre kaçak motorin ele geçirildi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.