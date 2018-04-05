Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, esrar, eroin, kaçak sigara, motorin ve cep telefonları ele geçirildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ve Silopi KOM grup amirlikleri ile birlikte, 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonlarda, 38 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara, 540 gram esrar, 9 gram eroin, 12 cep telefonu ile 500 litre kaçak motorin ele geçirildi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.