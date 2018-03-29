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Sırrı ayaklarında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sayıları onbinleri bulan posta güvercinlerinin birbirinden ayırt edilmesi için sahipleri tarafından ayaklarına halhal takılıyor. Sahibinin adı ya da mahlası ile telefon numarası bulunan halhallar, güvercinlerin kimliği olarak kabul ediliyor.

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sayıları onbinleri bulan posta güvercinlerinin birbirinden ayırt edilmesi için sahipleri tarafından ayaklarına halhal takılıyor.
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Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında
Sahibinin adı ya da mahlası ile telefon numarası bulunan halhallar, güvercinlerin kimliği olarak kabul ediliyor.
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Güvercin yetiştiricileri, posta güvercinlerinin diğer güvercinlere göre daha pahalı olmasından ve her yıl geleneksel olarak yaptıkları yarışlarda karışıklık yaşanması için böyle bir yol izliyor.
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Kuşlar henüz yavruyken ayaklarına takılan halhallar, ölünceye kadar kalıyor. Güvercinlerin ayağındaki halhalın, sadece ayağının kesilmesi durumunda çıkabiliyor.
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Bu sayede posta güvercinlerinin çalınmasının da önüne geçiliyor. Güvercinlerin güvenli satışını da bileklerindeki kimliklerde doğum tarihi ve cinsi belirliyor.
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Anahtar Kelimeler:
posta güvercini hatay reyhanlı

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