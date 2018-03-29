Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

1 / 7 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sayıları onbinleri bulan posta güvercinlerinin birbirinden ayırt edilmesi için sahipleri tarafından ayaklarına halhal takılıyor.

2 / 7 Sırrı ayaklarında Sahibinin adı ya da mahlası ile telefon numarası bulunan halhallar, güvercinlerin kimliği olarak kabul ediliyor.

3 / 7 Güvercin yetiştiricileri, posta güvercinlerinin diğer güvercinlere göre daha pahalı olmasından ve her yıl geleneksel olarak yaptıkları yarışlarda karışıklık yaşanması için böyle bir yol izliyor.

4 / 7 Kuşlar henüz yavruyken ayaklarına takılan halhallar, ölünceye kadar kalıyor. Güvercinlerin ayağındaki halhalın, sadece ayağının kesilmesi durumunda çıkabiliyor.

5 / 7 Bu sayede posta güvercinlerinin çalınmasının da önüne geçiliyor. Güvercinlerin güvenli satışını da bileklerindeki kimliklerde doğum tarihi ve cinsi belirliyor.

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