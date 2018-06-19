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Sırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, sırtından bıçaklanmış bulunan yavru köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi.

Sırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildi

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, sırtından bıçaklanmış bulunan yavru köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi. Sırtına 22 dikiş atılan köpek, korumaya alındı.
İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, yoldaki yavru köpeğin yaralı olduğunu görenler, belediye yetkililerine haber verdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarla mahalleye gelip, yaralı köpeğe ilk müdahalede bulundu. Veteriner kliniğinde tedaviye alınan ve sırtından bıçaklandığı belirlenen yavru köpeğe 22 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan yavru köpek, Geçici Hayvan Bakımevi'nde korumaya alındı.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, hayvanlara şiddetin insanlık suçu olduğunu belirterek, "Ülkemizde son dönemde yaşanan hayvanlara şiddet olaylarını kınıyoruz. Can dostlarımıza yapılan şiddet insanlık suçudur. Tüm vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı. Tüm hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve türüne uygun hayat şartları içinde yaşama hakkına sahiptirler. Doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rolü olan hayvanlar, insanların en büyük yardımcılarıdır. Hayvan sevgisi, insanlardaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve merhamet gibi duyguları geliştirir, insanları birbirine yaklaştırır. Bizlere düşen ise hayvanları korumak ve hayvan haklarına saygı duymaktır" diye konuştu.
Belediyelerince hayvanlara yönelik yapılan çalışmaları anlatan Başkan Uyan, "Sağlık durumları kötü olan sokak hayvanları, veteriner hekimimize ulaştırılarak, tedavi altına alınıyor. Sağlık sorunları nedeniyle bakıma muhtaç sokak hayvanlarımız tedavileri yapıldıktan sonra Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Geçici Hayvan Bakımevi'nde ekiplerimizce yapılıyor. Talep eden vatandaşlarımıza bakımevinden sahiplendirme imkanımız da bulunmakta. Park ve yol kenarlarına koyduğumuz su ve mama kabı sayımızı da artırarak, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Güvenlik güçlerince yavru köpeğin bıçakla yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildiSırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildiSırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildiSırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildi

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