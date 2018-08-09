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Şişli Belediyesi Başkanı'nın korumasına tutuklama talebi..

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Başkale, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Başkale, sorgulanmak üzere Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü.

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