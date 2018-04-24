IHAAW172243-ASA/24-04-2018

- Şişli Cumhuriyet Caddesi’nde bir restoranda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

24.04.2018 17:22:43 TSI

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