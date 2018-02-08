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Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

Şişli Mecidiyeköy'de Ali K. isimli şahsın sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşini güpegündüz vahşice öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişli Mecideyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda , manavdan dönen Leyla K. boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramış. Ali K. önce eşinin boğazını kesmiş ardından polise teslim olmuştu.

Cinayete kurban giden kadından geriye kanlı portakal poşeti kalırken, vahşice işlenen cinayet kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Leyla K. elinde poşetle yürürken yanına boşanmak üzere olduğu eşi Ali K. geliyor. Ali K. bir süre boşanmak üzere olduğu eşiyle yürüdükten sonra Leyla K.'nin boğazına bıçağı dayıyor. Ardından Ali K. yere düşen kadına defalarca bıçak saplıyor. (İHA)

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Şişli cinayet

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
haber değeri bile yok aile bakanlığı diye bir bakanlık var umrunda değil bu olaylar idam cezası ve cmuk Avrupa birliği uyum yasları olduğu sürece böyle tavuk keser gibi keserle ve bu şerefsiz evladı 7 yıl sonra dışarda ben niye bu şerefsizin 7 yıul masrafını çekecem bunun için niye vergi verim
Cani herif zorla güzellik mi olur istemiyorsa yol vereceksin öldürmek nedir Allah belanı versin kısacası
bu adamlar akıl hastası Allah böylelerin şerrinden korusun.
kadın cinayetlerindeki artış nedenlerinin biride erkeğin hukuksal yollardan hiçbir çıkar bulamamasıdır. kadın hakları adına adaletsiz eşit olmayan bir sonuç olacağı için cinayet ve intaharlar görülme oranı artmıştır
yahu hakikaten bunu yapabilen biriyle neden aynı dünyada neden yaşayalım bunla ir hasta sağlıksız kişiler bunlar la normal bir hayat yaşanmaz ki neden idam olmaz gerçekten ya bu adamın nasıl bi hakkı olabilir yaşamak için cinayet işleyen kişi için kısasa kısas geçerlidir ve o kişiyi öldürmek gerekir bu kadar basit ya
Bu Kadar da olmaz millet kafayı yedi ya
ALLAH'IM sen Büyüksün Yarabbim Sen Milletime Sabrı cemil ihsan Eyle Amin
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