Şişli Endüstri Meslek Lisesindeki yıkım havadan görüntülendi

Şişli Endüstri Meslek Lisesinin, yan tarafındaki inşaat çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi geçiren binasının yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Yan tarafındaki AVM inşaatı nedeniyle Şişli Endüstri Meslek Lisesinin bir binası çökme tehlikesi geçirmiş ve valilik kararıyla 5 Mart’ta bina boşaltılmıştı. Öğrenciler ise diğer binalara yerleştirilerek öğrenime devam etmişti. Tehlike oluşturan binanın yıkımıma başlandı. İş makineleri binayı yıkarken molozlar da kamyonlara yüklenerek taşınıyor. Yıkım sırasında etrafı toz bulutu kapladığı görüldü. Öğrencilerin ise yıkım sırasında diğer binalarda eğitime devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makinelerinin çalışmalarının devam ettiği görülüyor.