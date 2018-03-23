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Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin çökme tehlikesi geçiren binası yıkılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin, yan tarafındaki inşaat çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi geçiren binasının yıkımına başlandı.Yan tarafındaki AVM inşaatı nedeniyle Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin bir binası çökme tehlikesi geçirmiş ve valilik kararıyla 5 Mart’ta bina boşaltılmıştı.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin, yan tarafındaki inşaat çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi geçiren binasının yıkımına başlandı.
Yan tarafındaki AVM inşaatı nedeniyle Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin bir binası çökme tehlikesi geçirmiş ve valilik kararıyla 5 Mart’ta bina boşaltılmıştı. Öğrenciler ise diğer binalara yerleştirilerek öğrenim hayatına devam etmişti. Tehlike oluşturan binanın yıkımıma başlandı. iş makineleri binayı yıkarken molozlar da kamyonlara yüklenerek taşınıyor. Yıkım sırasında etrafı toz bulutu kapladığı görüldü. Öğrencilerin ise yıkım sırasında diğer binalarda eğitim hayatına devam ettiği öğrenildi.

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